Итоги работы в 2024 году подвели на конференции «Единой России» в Серпухове

Традиционная итоговая конференция партии «Единая Россия» прошла в Серпухове. На ней озвучили ключевые результаты работы местного отделения в 2024 году.

Одной из тем стало участие Серпухова в мероприятиях разного уровня. Так, городской округ участвует в 12 федеральных и региональных партийных проектах, а также проводит два местных.

В муниципалитете реализуют и ключевые направления народной программы партии. Это развитие детского спорта, помощь бойцам спецоперации, обновление образовательных учреждений, социальная помощь жителям старшего поколения, волонтерство и патриотическое воспитание молодежи.

Сейчас Серпухов готовится к празднованию 80-летия Победы. Также глава городского округа Сергей Никитенко вручил благодарственные письма руководителю школьного музея школы № 10 Ирине Дюминой и руководителю комплексного музея Липицкой школы Татьяне Красавиной. Их отметили за участие во всероссийском конкурсе «Солдаты великого Отечества».

На встрече обсудили и поддержку во время выборов президента Российской Федерации в этом году Владимира Путина. Также организаторы отметили, что в рядах партии «Единая Россия» сейчас состоят более двух тысяч человек и свыше 700 сторонников. Работу фракции Совета депутатов признали одной из лучших в области.

«Благодарю однопартийцев за положительную оценку итогов деятельности местного отделения. Работаем дальше», — сказал Сергей Никитенко.

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