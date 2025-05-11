Итоги проекта «В школу с ГТО» подвели в Люберцах

В городском округе Люберцы подвели итоги проекта «В школу с ГТО». Об этом рассказал руководитель муниципального Центра тестирования ГТО Евгений Петров.

Ребята сдавали спортивные нормативы I ступени комплекса «Готов к труду и обороне». Это бег на 10 метров, прыжок в длину с места, шестиминутный бег, поднимание туловища из положения лежа на спине за 30 секунд, наклон вперед из положения стоя, челночный бег 3×10.

«В этом году мы завершили реализацию проекта „В школу с ГТО“. Он стартовал в прошлом году, тогда нормативы комплекса сдали порядка 680 люберецких дошкольников. В этом году к проекту присоединились 1,1 тысячи человек», — сообщил Евгений Петров.

Золотые знаки отличия получат 446 дошкольников, серебряные — 90, бронза — у 35-ти мальчиков и девочек.

Евгений Петров также напомнил, что очередной прием нормативов комплекса ГТО для всех желающих пройдет 14 мая на стадионе «Урожай» в поселке Томилино.