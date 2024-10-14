Итоги областного творческого молодежного конкурса подвели в Мытищах

В молодежном центре «Импульс» завершился финал конкурса талантов «Зажги», который стал ярким событием для всех участников и зрителей. На сцену вышли самые креативные и целеустремленные молодые таланты, готовые продемонстрировать свои способности и покорить сердца жюри и зрителей.

На конкурс было подано около 70 заявок, из которых в финал прошли только 13 участников. Каждое выступление отличалось оригинальностью и высоким уровнем исполнения, что сделало выбор победителей особенно сложным.

«С самого начала конкурса я старалась показать все, на что способна. Хочу связать свою жизнь с вокалом и стать профессиональной артисткой. Занимаюсь вокалом уже 15 лет, за это время приняла участие во многих соревнованиях, где-то побеждала, где-то нет, но каждый опыт для меня очень ценен», — рассказала участница Валерия Бокова.

Победителем в номинации «Вокал» стала Анастасия Борзых, в номинации «Хореография» лучшим был признан Никита Розбицкий, а Данила Дашевский одержал победу в номинации «Оригинальный жанр».

Приз зрительских симпатий достался Алисе Савандер, чей талант и обаяние покорили публику.

Конкурс «Зажги» стал не только площадкой для демонстрации талантов, но и источником вдохновения для всех участников, которые получили возможность раскрыть свой потенциал и сделать шаг навстречу своим мечтам.

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