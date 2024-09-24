Итоги народного голосования за лучшего участкового подвели в Подольске

На официальном сайте УМВД России по городскому округу Подольск завершился первый этап голосования за участников конкурса «Народный участковый — 2024». По итогам голосования наибольшее количество голосов набрал старший лейтенант полиции Александр Кушниренко, участковый уполномоченный Климовского отдела полиции.

С 7 по 16 октября пройдет второй этап конкурса, в котором Кушниренко будет представлять Подольск. Он поборется за победу в областном туре и возможность выйти в финал всероссийского конкурса «Народный участковый — 2024».

Александр Кушниренко пришел на службу в УМВД России по городскому округу Подольск в 2020 году после службы в Вооруженных силах РФ. На протяжении четырех лет он успешно исполняет обязанности участкового уполномоченного полиции. Решение связать свою жизнь с органами внутренних дел Александр принял, следуя примеру своего брата, который также служит участковым уполномоченным в УМВД России по г. о. Подольск.

Жители Подольска активно поддерживают своего кандидата и надеются на его успех в следующем этапе конкурса.

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