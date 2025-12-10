Итоги конкурсов педагогического мастерства подвели в Наро-Фоминском округе
Праздничный вечер в честь победителей и призеров муниципальных этапов конкурсов профессионального мастерства среди педагогов прошел в центральном доме культуры «Звезда». Виновники торжества получили теплые поздравления от коллег и десятки фото на память с дружными коллективами.
На торжественной церемонии подвели итоги сразу трех этапов муниципальных конкурсов «Учитель года», «Воспитатель года» и «Педагогический дебют» (для молодых специалистов со стажем работы от года до трех лет).
Победитель конкурса «Педагогический дебют» Ярослав Ежов более года работает учителем физики и математики в апрелевской школе № 1.
«Это огромный опыт взаимодействия с коллегами, мотивация развиваться дальше, идти на другие конкурсы и просто профессиональное развитие — то есть это дает большой заряд не останавливаться на месте. Это же самое важное — двигаться вперед, и такие конкурсы помогают об этом не забывать», — поделился Ярослав Ежов.
Победителями и призерами стали 32 из 50 с лишним участников творческого соревнования. Лучшие педагоги представят Наро-Фоминский городской округ на областных этапах конкурса.