Итоги конкурсов педагогического мастерства подвели в Наро-Фоминском округе

Праздничный вечер в честь победителей и призеров муниципальных этапов конкурсов профессионального мастерства среди педагогов прошел в центральном доме культуры «Звезда». Виновники торжества получили теплые поздравления от коллег и десятки фото на память с дружными коллективами.

На торжественной церемонии подвели итоги сразу трех этапов муниципальных конкурсов «Учитель года», «Воспитатель года» и «Педагогический дебют» (для молодых специалистов со стажем работы от года до трех лет).

Победитель конкурса «Педагогический дебют» Ярослав Ежов более года работает учителем физики и математики в апрелевской школе № 1.