Итоги ежегодного конкурса «ЖКХ глазами детей» подвели в Подмосковье

Итоги ежегодного конкурса рисунков «ЖКХ глазами детей», организованного Министерством ЖКХ региона и ГАОУ «Учебно-курсовой комбинат ЖКХ», подвели в деловом центре «Новатор». В этом году в работе комиссии участвовали ребята из детского совета, функционирующего при общественном совете Минстроя России.

Конкурс, который уже четвертый год подряд проходит среди учеников с 1 по 11 классы в возрасте от 6 до 18 лет, собрал рекордное количество работ. В 2024 году на участие в конкурсе поступило более 1,7 тысячи рисунков, что стало наибольшим показателем за всю историю его проведения.

Так, на номинацию «Капитальный ремонт многоквартирных домов» поступило 946 работ, а в номинации «Чистая вода в каждый дом, оздоровление реки Волги» — 423 рисунка. Кроме того, 166 работ подали участники номинации «Цифровизация жилищно-коммунального хозяйства: проведение общего собрания собственников жилья онлайн, „умная платежка“, единый платежный документ».

Церемония награждения пройдет 12 ноября в доме правительства Московской области, где победители получат почетные грамоты и призы.

Министр ЖКХ Московской области Антон Велиховский ранее подчеркнул значимость этого конкурса. Он отметил, что мероприятие с 2016 года помогает детям и подросткам глубже осознать значение жилищно-коммунального хозяйства, развивает их творческое мышление и пробуждает интерес к вопросам и профессиям в данной сфере.