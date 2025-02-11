Итоги этапа всероссийской школьной олимпиады по химии подвели в Воскресенске

Школьники городского округа Воскресенск продолжают радовать своими достижениями на престижных интеллектуальных соревнованиях. На этот раз учащиеся продемонстрировали отличные результаты на региональном этапе всероссийской олимпиады школьников по общеобразовательному предмету «Химия».

По итогам соревнований статус «призера» заслужили сразу четыре ученика Москворецкой гимназии. Это впечатляющий результат, который стал лучшим за последние несколько лет участия воскресенских школьников в олимпиаде по этому предмету.

Всего в региональном этапе по химии приняли участие восемь учеников из трех образовательных организаций округа. Каждый из них достойно представил свои школы, показав глубокие знания и серьезную подготовку.

Учащиеся Москворецкой гимназии не только подтвердили высокий уровень подготовки, но и превзошли результаты прошлых лет. Такой успех стал возможным благодаря их упорству, кропотливой работе педагогов и поддержке со стороны образовательного сообщества округа.

Региональный этап Всероссийской олимпиады школьников — это серьезное испытание, которое требует от участников не только знаний, но и умения применять их на практике, решая сложные задачи. Призовые места воскресенских школьников — это яркое свидетельство их таланта, трудолюбия и стремления к новым вершинам.