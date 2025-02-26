Итоги этапа областного конкурса профмастерства педагогов подвели в Воскресенске

Результаты конкурса «Советник года — 2025» озвучили в Воскресенске. Там завершился его муниципальный этап. Теперь победители отправятся на областной тур.

Заседание экспертного совета состоялось в местном научно-методическом центре. Участие в конкурсе приняли советники директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями.

Жюри оценивали работы по пяти критериям. Среди них культура речи и навыки публичного выступления, общая и профессиональная эрудиция, умение представить результаты своего труда и ряд других.

Лучшей в номинации «Советник — медиа» стала Ирина Илюшкина из школы «Горизонт». Победителем в номинации «Советник — креативный двигатель идей» признали Юлию Лепешкину из гимназии № 1.

Первое место в номинации «Советник — коммуникатор» заняла Оксана Лендова из школы № 3. Работы победителей представят на областном этапе этого конкурса.