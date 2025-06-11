Исторический квест-экскурсия пройдет в Химках 12 июня

Работники картинной галереи имени Горшина в Химках организуют интерактивный квест-экскурсию «По следам героев». Жителей округа ждут задания в рамках локации сквера имени Марии Рубцовой.

Основной темой квеста станут герои, чьи подвиги навсегда остались в истории, увековеченные в памятниках и мемориалах округа. Интерактивный формат предполагает увлекательные загадки и задания, тщательно скрытые организаторами среди достопримечательностей сквера.

Кроме того, участники квеста-экскурсии узнают интересные исторические факты о своих соотечественниках, совершавших подвиги в годы Великой Отечественной, Афганской и Чеченской войн. Сотрудники галереи имени Горшина расскажут химчанам, какой вклад внесли их предки в историю страны.

Стать участником квеста 12 июня сможет каждый желающий. Экскурсия пройдет в 12:00, 13:00 и 14:00. Предварительная запись, как и оплата, не требуется.

Сбор желающих пройдет у танка Т-34 на территории сквера имени Марии Рубцовой.