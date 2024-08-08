Исторический интерактив о Первой мировой войне провели в Химках

Фото: Пресс-служба администрации г.о. Химки

Жителям Химок рассказали о подвиге бойцов, сражавшихся за крепость «Осовец» во время Первой мировой войны. Патриотическое мероприятие провели в рамках проекта «Химки. Успех в единстве поколений».

Образовательные лекции в Химках проводят уже на протяжении месяца. Такие встречи направлены на патриотическое образование молодежи.

«Знать о событиях своей страны — очень важный аспект, ведь из этих знаний формируется стойкий фундамент, благодаря которому каждый из нас становится более эрудированным», — сказала Юлия Мамай.

Руководитель проекта «Живая память о войне» Екатерина Гришина провела интересный исторический интерактив. Она рассказала об одной из самых жестоких оборон Первой мировой войны.

«Приятно видеть, что молодые люди с таким энтузиазмом участвуют в подобных мероприятиях. Это дает им возможность лучше узнать о памятных датах и выдающихся личностях, которые оставили свой след в нашей многовековой истории. Давайте не будем останавливаться на этом и продолжим изучать историю нашего родного города», — поделилась Ольга Кириллова.

Особое внимание в городском округе направлено на сохранение памяти о героях Великой Отечественной войны. Погрузиться в былую эпоху каждый житель может с помощью портала «Виртуальный музей. Химки».

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