Исторический фестиваль «Гуляй город» пройдет 27 июля под Чеховом
Исторический фестиваль «Гуляй Город» пройдет 27 июля под Чеховом. Гостей ждут реконструкция Битвы при Молодях, выступления творческих коллективов Московской области, традиционные русские игры и забавы и многое другое.
Как рассказали в Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Московской области рассказали, что посетители смогут попробовать удмуртскую выпечку, шашлыки, пироги, русскую, азиатскую и испанскую блюда, а также множество сортов мороженого.
Гости увидят исторический лагерь реконструкторов, посетят торговые ряды и ярмарку изделий дизайнеров и ремесленников.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша мероприятий, которая ежедневно пополняется.
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