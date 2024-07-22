Исторический фестиваль «Гуляй Город» пройдет 27 июля под Чеховом. Гостей ждут реконструкция Битвы при Молодях, выступления творческих коллективов Московской области, традиционные русские игры и забавы и многое другое.

Как рассказали в Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Московской области рассказали, что посетители смогут попробовать удмуртскую выпечку, шашлыки, пироги, русскую, азиатскую и испанскую блюда, а также множество сортов мороженого.

Гости увидят исторический лагерь реконструкторов, посетят торговые ряды и ярмарку изделий дизайнеров и ремесленников.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша мероприятий, которая ежедневно пополняется.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».