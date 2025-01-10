Инженеры из Химок разработали свыше 160 космических проектов в 2024 году

Инженеры научно-производственного объединения «Энергомаш» в Химках выдвинули 163 проекта, направленных на повышение эффективности работы предприятия в ушедшем году. Специалисты разработали инициативы по улучшению технологических процессов, производству современной оснастки и модернизации оборудования.

Некоторые идеи инженеров уже внедрили в работу. Инициативы принадлежали мастерам, технологам, испытателям и специалистам разных этапов производства. Около 20 проектов еще находятся на рассмотрении, 45 — одобрены и готовятся к реализации, 80 — активно применяются на практике.

Наградой за успешные инициативы для работников стали денежные выплаты. Сумма варьируется в зависимости от включенности в реализацию самого сотрудника. Также участие в программе дает баллы в конкурсе «Выигрывает качество», победители которого получат ценные призы.