Инженерные системы обновили еще в 120 многоэтажных домах Подмосковья

С июня в 120 многоэтажных домах Подмосковья обновили внутренние инженерные системы. Работы приняли специалисты Управления технического надзора капитального ремонта, которое находится в ведении Министерства жилищно-коммунального хозяйства региона.

К внутридомовым инженерным системам относятся отопление, подача и отведение воды, а также электроснабжение. Эти элементы напрямую влияют на безопасность и комфорт проживания.

Их заменили в зданиях, расположенных в 56 муниципалитетах Московской области.

Больше всего работ провели в Подольске, где коммуникации обновили в 33 многоквартирных домах, Солнечногорске (20), Власихе (14), Балашихе (13), Воскресенске (12) и Котельниках (10).

Министр жилищно-коммунального хозяйства Московской области Кирилл Григорьев обратил внимание на то, что на территории региона реализуют крупнейшую в стране программу капитального ремонта. Работы с начала текущего года охватили более чем 1,3 тысячи зданий.

Узнать, включен ли дом в региональную программу и уточнить сроки проведения работ, можно при помощи специальной карты.