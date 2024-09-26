Инвесторы восстановят 15 разрушенных исторических зданий в Зарайске
Дома с вековой историей будут приводить в порядок в Зарайске инвесторы. В обновленных локациях они планируют открыть галереи и арт-пространства.
В доме № 6 на Красноармейской улице подрядчик уже приступил к работам. После реставрации в старинном здании откроют музей баранки. Рабочие уже восстановили печь и помещения, где будут проходить кулинарные мастер-классы.
На этой же улице ранее после реконструкции пожарного депо открыли гостиницу.
«Гостиница на семь номеров, номера находятся на втором этаже и большой зал, где мы с вами находимся сегодня на первом этаже. Зал, который сегодня пользуется спросом, мы уже много проводим здесь массовых мероприятий», — сказал глава городского округа Зарайск Виктор Петрущенко.
Дом с более чем вековой историей восстановят и на Первомайской улице. Исторический вид здания сохранят.
Отметим, что всего инвесторы восстановят в Зарайске 15 зданий в рамках проекта по благоустройству, который был реализован в 2019 году.
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