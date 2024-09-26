Инвесторы восстановят 15 разрушенных исторических зданий в Зарайске

Дома с вековой историей будут приводить в порядок в Зарайске инвесторы. В обновленных локациях они планируют открыть галереи и арт-пространства.

В доме № 6 на Красноармейской улице подрядчик уже приступил к работам. После реставрации в старинном здании откроют музей баранки. Рабочие уже восстановили печь и помещения, где будут проходить кулинарные мастер-классы.

На этой же улице ранее после реконструкции пожарного депо открыли гостиницу.

«Гостиница на семь номеров, номера находятся на втором этаже и большой зал, где мы с вами находимся сегодня на первом этаже. Зал, который сегодня пользуется спросом, мы уже много проводим здесь массовых мероприятий», — сказал глава городского округа Зарайск Виктор Петрущенко.

Дом с более чем вековой историей восстановят и на Первомайской улице. Исторический вид здания сохранят.