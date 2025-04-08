Инвестиции в индустриальные парки Балашихи достигли 1,1 миллиарда рублей

По итогам первого квартала 2025 года инвестиции резидентов в промышленные и логистические проекты компании «Реалитек» в Московской области составили 1,1 миллиард рублей. Существенную роль в привлечении средств играют индустриальные парки, расположенные в Балашихе.

На территории Балашихи успешно функционируют четыре индустриальных парка «Реалитека»: «Лунн Балашиха», «Демидов Балашиха», «Румянцев Балашиха» и бизнес-центр «Лофт Пуршево». В этих проектах работают более 210 резидентов, которые представляют различные отрасли, включая торгово-складскую логистику, производство оборудования и компонентов, а также мебельную, текстильную и металлообрабатывающую промышленность.

Сегодня в активной стадии реализации находятся свыше 278 гектаров земли, а общий земельный фонд индустриальных и промышленно-логистических парков компании превышает 794 гектара. В первом квартале 2025 года было реализовано 20 гектаров земли для размещения новых объектов, что на 17% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

«Увеличение объемов вложений способствует модернизации предприятий, внедрению инновационных технологий и созданию новых рабочих мест», — отметил генеральный директор компании «Реалитек» Виталий Коляда.

Компания «Реалитек» планирует реализовать более 50 гектаров площадей до конца первого полугодия. Сейчас активно продаются участки в промышленных парках, включая «Милованов Балашиха». Развитие индустриальных парков в Балашихе укрепляет статус округа как одного из ключевых промышленных центров Московской области, обеспечивая приток инвестиций и устойчивый экономический рост региона.