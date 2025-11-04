Интеллектуальные конкурсы и беговые старты пройдут в парках Коломны на этой неделе

Жителей и гостей городского округа парки Коломны и Озер приглашают весело и активно провести время на свежем воздухе. На этой неделе в парках запланировано множество интересных активностей.

В парке «Сосновый бор» в Озерах сначала гостей ждут спортивные занятия: разминка и аэробика, а затем интеллектуальные и развлекательные. Подвижные игры и акция «Безопасное детство», на которой ведущие расскажут детям и родителям о правилах безопасности на улице, о том, как избежать опасных ситуаций и как вести себя в случае возникновения чрезвычайной ситуации.

В сквере имени В. А. Зайцева активности начнутся с интеллектуальных задач. Здесь пройдет игра для тех, кто любит головоломки и логические задачи, увлекательные задания, которые помогут развить мышление и логику. Это отличная возможность не только весело провести время, но и потренировать свой мозг. После разминки для мозга всех желающих пригласят на подвижные игры.

В парке Мира в Коломне пройдет тренировка по общей физической подготовке, а в субботу — традиционный забег сообщества «5 верст».