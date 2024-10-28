Интеллектуальную патриотическую игру проведут в Химках 31 октября

На этой неделе в школе «Наследие» в Химках проведут игру для школьников. Дети смогут продемонстрировать свои знания о технике времен Великой Отечественной войны.

Игра пройдет 31 октября. Ее приурочили к знаковой дате — в этот день в 1943 году танк ИС-2 приняли на вооружение в Красной Армии. После он стал одним из символов победы в Великой Отечественной войне.

«Танк был универсальной боевой машиной, способной выполнять множество задач. Он успешно боролся с танками противника, поддерживал пехоту в атаках, прорывал оборону и уничтожал долговременные огневые точки», — сказал лидер Движения общественной поддержки Егор Ченюк.

Мероприятие проведут в рамках проекта «Химки. Успех в единстве поколений».

«Цель проекта — поддержать интерес жителей к родному городу и стране. В рамках проекта ежедневно проводятся патриотические акции, лекции, круглые столы, встречи с участниками спецоперации, сбор гуманитарной помощи и много другое», — прокомментировал муниципальный депутат Глеб Демченко.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».