Инспекторы жилнадзора проверили технику и персонал МБУ в Дмитрове и Черноголовке

Инспекторы жилнадзора проверили состояние коммунальной техники и укомплектованность штатов муниципальных бюджетных учреждений. Мониторинг провели на днях в Дмитрове и Черноголовке.
Отраслевые сотрудники осмотрели оборудование, ремонтную базу, проконтролировали заполнение документов и путевых листов, а также ознакомились с условиями работы специалистов. Кроме того, для привлечения новых лиц провели работу с отделом кадров, им напомнили о возможной помощи в данном направлении от министерства. Для руководителей разработали рекомендации для решения внештатных проблем.
В ведомстве отметили, что выезды нацелены наладить процессы и ввести единые стандарты работы. Визиты в МБУ продолжаются.
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