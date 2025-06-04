Инспекторы жилнадзора проверили технику и персонал МБУ в Дмитрове и Черноголовке

Инспекторы жилнадзора проверили состояние коммунальной техники и укомплектованность штатов муниципальных бюджетных учреждений. Мониторинг провели на днях в Дмитрове и Черноголовке.

Отраслевые сотрудники осмотрели оборудование, ремонтную базу, проконтролировали заполнение документов и путевых листов, а также ознакомились с условиями работы специалистов. Кроме того, для привлечения новых лиц провели работу с отделом кадров, им напомнили о возможной помощи в данном направлении от министерства. Для руководителей разработали рекомендации для решения внештатных проблем.

В ведомстве отметили, что выезды нацелены наладить процессы и ввести единые стандарты работы. Визиты в МБУ продолжаются.