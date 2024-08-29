Инспектор Министерства жилищного надзора Подмосковья ушел добровольцем на СВО

Фото: Пресс-служба Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору

Инспектор территориального отдела Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области принял решение отправиться добровольцем в зону СВО. Он проработал в ведомстве три года.

За это время молодой человек 27 раз участвовал в передаче гуманитарной помощи в рамках акции «За ленту». Именно там он стал свидетелем бедственного положения детей, когда от девятиэтажного панельного дома после ракетного практически ничего не осталось. Это подтолкнуло его к решению отправиться на передовую.

«Я тут за Родину и парней, все в рабочем порядке. Когда получаешь письма от детей, читаешь их со слезами на глазах», — отметил доброволец.

Помимо проявленного мужества, у бойца есть и другие достижения. Он получил звание «Лучший инспектор 2023 года» и стал Почетным донором Российской Федерации. За шесть месяцев службы в зоне боевых действий его отметили медалью «За ратную доблесть» и представили к медали «За отвагу».

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