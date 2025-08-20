Инновационные лазерные технологии внедрили на заводе в Коломне

В механическом цехе № 10 Коломенского завода введен в эксплуатацию новый лазерный трекер для проведения входного контроля блоков цилиндров. Теперь специалисты управления технического контроля используют специальный щуп, которым ведут по проверяемой поверхности.

В этот момент лазерный трекер с высочайшей точностью отслеживает положение активного наконечника щупа в пространстве. Сигнал мгновенно передается на компьютер. На экране монитора в реальном времени отображаются результаты измерений. Программа сразу сравнивает полученные данные с эталонными значениями и показывает отклонения от номинала.

«Раньше контроль геометрии массивных и сложных блоков цилиндров требовал кропотливой ручной работы с традиционными измерительными инструментами. Сегодня этот процесс стал во много раз быстрее благодаря лазерному трекеру с точностью микронного уровня», — рассказали на предприятии.

Внедрение лазерного трекера позволило в разы сократить время входного контроля. Ручные замеры десятков точек уступили место быстрому и точному сканированию.

«Лазерная технология гарантирует объективность и исключает человеческий фактор — теперь риск пропустить брак минимизирован», — отметили на Коломенском заводе.