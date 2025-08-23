Инклюзивные программы добавят в список спортивных секций в Балашихе

Спортивная школа олимпийского резерва имени Юрия Евгеньевича Ляпкина в Балашихе готовится к созданию дополнительных комфортных условий для проживания спортсменов из других городов. Об этом сообщил руководитель учреждения Александр Бахтин, подчеркнув, что школа стремится стать флагманом детского и юношеского спорта Подмосковья.

В ближайшие годы планируется масштабное развитие инфраструктуры. В приоритете — модернизация существующих объектов и строительство новых: просторных раздевалок, спортивных залов и зон для восстановления после тренировок. Эти изменения направлены на создание комфортной среды для юных спортсменов, их родителей и тренеров.

«Наша задача — не только сохранить высокий уровень подготовки, но и развивать школу как сообщество будущих чемпионов и сильных личностей», — отметил Александр Бахтин.

Школа также планирует расширение спортивных направлений. Помимо уже действующих 11 дисциплин, таких как хоккей, фигурное катание, самбо, бокс и восточные единоборства, рассматривается открытие группы дзюдо для детей с нарушениями зрения. Введение инклюзивных программ сделает спорт доступным для детей с физическими и ментальными особенностями, подчеркивая миссию школы по формированию доступной и вдохновляющей среды.

«Школа имени Ю. Е. Ляпкина должна стать символом силы, преемственности и высоких стандартов. Мы хотим, чтобы дети приходили сюда не только за спортивными достижениями, но и за атмосферой, где уважение, сила и характер — это реальные принципы воспитания», — добавил Бахтин.

Амбициозные планы школы подкреплены стремлением создать условия, в которых каждый ребенок сможет раскрыть свой потенциал. СШОР имени Юрия Евгеньевича Ляпкина продолжает укреплять свои позиции как центр подготовки чемпионов, где спорт становится не просто занятием, а стилем жизни. Подробности о программах и наборе в группы доступны на официальных ресурсах школы.