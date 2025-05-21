Информационные таблички с QR-кодами установили в сквере Славы в Можайске

Удобная навигация в виде табличек с QR-кодами, оформленных в едином стиле, появилась в сквере Славы в Можайске. Благодаря нововведению жители и гости округа могут узнать больше об истории города и муниципалитета.

Инициатива установить информационные таблички принадлежит сотрудникам Дома детского творчества Владимиру Спайкову и Ольге Козловой. Они обратились с предложением к депутату Совета депутатов Можайского округа, руководителю местного отделения «Союза женщин России» и предпринимателю Елене Прокутиной.

«Со мной связались инициативные жители: они бывали в других парках Подмосковья и оценили удобную навигацию с помощью таких табличек. Предложение установить их у нас поддержал глава Можайского округа Денис Мордвинцев. Педагоги Дома детского творчества сами подготовили материалы по истории города, и мы вместе выполнили эту работу», — рассказала Елена Прокутина.

Она также отметила, что в год празднования 80-летия Победы в Великой Отечественной войне подобные инициативы особенны ценны: каждый должен знать героическую историю Можайского округа. В майские праздники во время памятных мероприятий горожане уже смогли оценить нововведение. Средства на установку табличек выделила Елена Прокутина.