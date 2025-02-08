Иммерсивную комнату для детей с ОВЗ открыли в центре соцобслуживания в Химках

В отделении реабилитации детей-инвалидов и ребят с ограниченными возможностями в Химках здоровья появилась специальная комната. Здесь маленькие пациенты смогут развивать когнитивные функции и изучать окружающий мир.

Комнату открыли в Комплексном центре социального обслуживания и реабилитации. Современное оборудование, установленное здесь, позволяет детям увидеть различные проекции, послушать звуки и почувствовать запахи.

На экскурсии в комнате уже побывали депутат Мособлдумы Владислав Мирзонов, председатель Совета депутатов Сергей Малиновский и их коллеги из Солнечногорска.

«Иммерсивная комната дополнила и расширила функционал центра. Ежедневно при помощи специалистов здесь занимается реабилитацией десятки детей с физическими и ментальными нарушениями», — отметил Владислав Мирзонов.

Здесь есть два проектора и специальное программное обеспечение. Посещать комнату смогут 60 человек в сутки. Один сеанс длится от пяти до 20 минут.