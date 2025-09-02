Иммерсивное шоу «Дино-поезд» посетит Одинцово

Пресс-служба администрации Одинцовского г. о.
Фото: Пресс-служба администрации Одинцовского г. о.

Тематически оформленный поезд, стилизованный под доисторический мир, доставит своих гостей на станцию Одинцово. 14 сентября их ждут анимированные динозавры высотой до пяти метров.

«Центральная пригородная пассажирская компания» вместе с проектом «Дино-поезд» запустила серию иммерсивных шоу, которые перенесут детей и их родителей в эпоху динозавров. Путешествие для зрителей начнется на Белорусском вокзале, где пассажиров встретят профессиональные палеонтологи, которые проведут экскурсию для юных исследователей.

На протяжении всего путешествия длиной в два с половиной часа участники смогут насладиться разнообразной программой, включающей фотосессию на тематической фотозоне, дискотеку и множество интерактивных игр. Артисты не только расскажут интересные факты о динозаврах, но и вовлекут детей в захватывающие квесты.

В финале каждого приключения каждый юный путешественник получит в подарок научный набор юного палеонтолога, который позволит продолжить изучение доисторического мира дома. В Одинцове запланировано еще три тематических путешествия — 28 сентября, а также 12 и 26 октября, которые также будут проходить по воскресеньям.

