Иммерсивное шоу «Дино-поезд» посетит Одинцово

Тематически оформленный поезд, стилизованный под доисторический мир, доставит своих гостей на станцию Одинцово. 14 сентября их ждут анимированные динозавры высотой до пяти метров.

«Центральная пригородная пассажирская компания» вместе с проектом «Дино-поезд» запустила серию иммерсивных шоу, которые перенесут детей и их родителей в эпоху динозавров. Путешествие для зрителей начнется на Белорусском вокзале, где пассажиров встретят профессиональные палеонтологи, которые проведут экскурсию для юных исследователей.

На протяжении всего путешествия длиной в два с половиной часа участники смогут насладиться разнообразной программой, включающей фотосессию на тематической фотозоне, дискотеку и множество интерактивных игр. Артисты не только расскажут интересные факты о динозаврах, но и вовлекут детей в захватывающие квесты.

В финале каждого приключения каждый юный путешественник получит в подарок научный набор юного палеонтолога, который позволит продолжить изучение доисторического мира дома. В Одинцове запланировано еще три тематических путешествия — 28 сентября, а также 12 и 26 октября, которые также будут проходить по воскресеньям.