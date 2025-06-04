Ильинский пляж в Можайске подготовили к началу сезона

Пляжный сезон стартовал в Подмосковье. В Можайске к нему подготовили Ильинский пляж — излюбленное место отдыха у воды у жителей.

Ранее дно акватории обследовали водолазы. Они осмотрели зону купания на глубине до двух метров.

Также пляж проверили сотрудники Государственной инспекции по маломерным судам. Они подтвердили его соответствие требованиям безопасности.

Положительное заключение о качестве воды, а также соблюдении санитарных норм на Ильинском пляже выдал и Роспотребнадзор. Все необходимые документы практически оформлены.

На пляже будет работать спасательный пост. Дежурить на нем в течение всего сезона будут профессиональные спасатели.

Для жителей откроют две зоны купания — взрослую и детскую с, шезлонгами, игровой и спортивной площадками, беседками и мангальными зонами, гостевыми домиками и кафе, прокатом водного транспорта и пляжного инвентаря.