Игры и мастер-классы пройдут в парках Лосино-Петровского на этой неделе

С 6 по 12 октября в парках Лосино-Петровского пройдут спортивные и развлекательные мероприятия для взрослых и детей. Посетителей ждут творческие мастер-классы, игровые программы, выставки, концерты и многое другое.

В Свердловском парке 6 октября в 16:00 пройдет ярмарка народного творчества, а в 16:30 — детские ремесленные мастерские.

Там же 7 октября в 17:00 стартует спортивно-игровая программа, а 8 октября в 16:00 — начнется развлекательная. В четверг, 9 октября, посетители смогут присоединиться к спортивной программе в 15:00, стать участниками игровой и спортивно-игровой программ в 17:00 и в 17:20 соответственно. Викторину в Свердловском парке проведут в 17:40.

В Лосино-Петровском парке 10 октября в 17:00 пройдет спортивно-игровая программа. В субботу, 11 октября, все желающие станут участниками анимационной программы в 16:30 и спортивно-игровой программы в 16:50. Викторина стартует в 17:10.

Осенний фестиваль «Праздник осени» приглашает гостей в Свердловский парк 12 октября. Жители и гости округа посетят выставку декоративно-прикладного искусства и сельскохозяйственную ярмарку-выставку. Организаторы подготовили интерактивную программу, фольклорные игры и забавы, танцевальную программу, шоу ходулистов и концерт. Все желающие посетят творческие мастер-классы и угостятся ароматным чаем. В специальной тематической фотозоне можно будет сделать снимки на память.

Вход свободный. Возрастное ограничение 0+