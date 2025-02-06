Игры и конкурсы для детей и молодежи провели в Одинцовском округе

В доме культуры поселка санатория имени Герцена в Одинцовском округе прошла развлекательная программа для детей и молодежи «Зимние фантазии». Ребята приняли участие в эстафетах, играх и конкурсах.

Подготовленные организаторами мероприятия не только развлекали, но и помогали детям развивать важные навыки: умение работать в команде, проявлять ловкость, смекалку и взаимовыручку. Ребята с удовольствием участвовали в эстафетах, играх и конкурсах, где каждый мог продемонстрировать свои способности и таланты.

Организаторы планируют и в дальнейшем проводить подобные программы, чтобы дарить детям радость и вдохновение, а также укреплять связи между жителями поселка.

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