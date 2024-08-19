Игровые программы подготовили эвакуированным в Подольск детям из Курска

В пункте временного размещения «Мечта» в Подольске разместили эвакуированных из Курской области детей. Для них провели игровую программу с конкурсами и анимацией.

Интерактивную программу с призами и угощениями провели активисты местного медиацентра. Участие в празднике приняли около 100 детей. Среди них была двухлетняя Аня. Девочка приехала в Подольск вместе мамой и шестью братьями и сестрами.

«Активно раскладывала кубики, танцевала, другое пока делать еще не умеет. Все очень понравилось», — поделилась мама Ани.⁣⁣⠀

Отметим, для ребят такие мероприятия проводятся каждую неделю. Они участвуют в спортивных состязаниях, посещают кинопоказы и экскурсии по музеям и достопримечательностям округа.

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