Игровую и спортивную площадки обустроят в поселке Малаховка в Люберцах

Подрядчики приступили к обустройству детской игровой и спортивной площадок вблизи дома № 55/1 на Быковском шоссе в жилом комплексе «Малаховский квартал» в городском округе Люберцы. Сейчас специалисты готовят для них основания.

Как пояснили в территориальном управлении «Малаховка — Красково», строители укладывают асфальтовое покрытие многофункциональной спортивной площадки общей площадью 450 квадратных метров.

«Также они выравнивают площадку для детской игровой зоны. Ее площадь составит 300 квадратных метров», — добавили в теруправлении.

В ближайшее время специалисты установят карусель, игровой комплекс, качели и горку. Там будут играть и отдыхать ребята с южной стороны деревни Пехорка и частного сектора микрорайона Подмосковный.

Отметим, что ранее по программе губернатора Московской области Андрея Воробьева в поселке Малаховка открыли две детские игровые площадки: у дома № 59 и во дворе домов № 11, № 12 и № 13 на Быковском шоссе.