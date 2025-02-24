Хранилища для 22 тысяч тонн овощей построят в Подмосковье в 2025 году

В Московской области вводят в эскплуатацию картофеле- и овощехранилища, оснащенные современными системами климат-контроля. В этом году в регионе планируют завершить строительство трех таких объектов.
Министерство сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья сообщило, что в новых хранилищах смогут одновременно разместить 22,5 тысячи тонн продукции.
Одно из них на 18 тысяч тонн появится в Луховицах. Второе возведут в Коломне – оно сможет вместить до 2,5 тысячи тонн овощей. Также в 2025 году планируется завершить строительство картофелехранилища мощностью две тысячи тонн в Лотошине.
В прошлом году в Подмосковье открыли 10 хранилищ общей мощностью 22,4 тысячи тонн.
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