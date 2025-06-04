Храм в деревни Прудки в Зарайске подключили к электрическим сетям

Специалисты филиала «Россети Московский регион» — «Восточные электрические сети» провели электричество в Богородицерождественский храм в деревне Прудки.
Энергетики построили воздушную линию протяженностью 36 метров для осуществления технологического присоединения и выдачи 15 киловатт мощности.
Теперь реставраторы смогут продолжать работы с применением электротехнических устройств, что значительно ускорит процесс восстановления исторического здания.
Богородицерождественский храм был построен в 1849 году. После революции 1917 года церковь использовали в качестве склада для хранения зерна. В 1998 году храм был возвращен верующим, и начались реставрационные работы. Церковь является объектом культурного наследия регионального значения и находится под охраной государства.
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