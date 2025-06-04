Храм в деревни Прудки в Зарайске подключили к электрическим сетям

Энергетики построили воздушную линию протяженностью 36 метров для осуществления технологического присоединения и выдачи 15 киловатт мощности.

Теперь реставраторы смогут продолжать работы с применением электротехнических устройств, что значительно ускорит процесс восстановления исторического здания.

Богородицерождественский храм был построен в 1849 году. После революции 1917 года церковь использовали в качестве склада для хранения зерна. В 1998 году храм был возвращен верующим, и начались реставрационные работы. Церковь является объектом культурного наследия регионального значения и находится под охраной государства.