Хор из Балашихи выступил в Патриаршем соборе Вооруженных сил России

Центр эстетического и музыкального искусства «Пионерия» имени Струве в Балашихе организовал концерт в Главном храме Вооруженных сил России. Образцовый хор учреждения является лауреатом международных и всероссийских конкурсов.

Хор исполнил композиции под руководством выпускника Российской академии музыки имени Гнесиных Артема Косенкова, хормейстера заслуженного работника образования Московской области Любови Струве и концертмейстера лауреата международных и всероссийских конкурсов Максима Шанского.

Участники коллектива исполнили произведения русской духовной музыки.

«Пионерия» — первая детская хоровая студия Советского Союза, созданная народным артистом Георгием Струве более 70 лет назад. Сегодня хор активно выступает на лучших площадках Москвы и Московской области, а также в Санкт-Петербурге, Минске, Владимире, Твери и Белгороде.