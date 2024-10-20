Холодную воду в 3 домах из-за планового ремонта сетей отключили в Химках

Холодную воду отключили в трех многоквартирных домах в Химках из-за планового ремонта сетей. Об этом рассказали в Министерстве жилищно-коммунального хозяйства Московской области.

Как пояснили в ведомстве, работы ведутся на сетях холодного водоснабжения домов 1,2,3 в микрорайоне Подрезково на улице Мира.

Работы планируется завершить к 17:30

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