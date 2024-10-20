Холодную воду в 3 домах из-за планового ремонта сетей отключили в Химках
Холодную воду отключили в трех многоквартирных домах в Химках из-за планового ремонта сетей. Об этом рассказали в Министерстве жилищно-коммунального хозяйства Московской области.
Как пояснили в ведомстве, работы ведутся на сетях холодного водоснабжения домов 1,2,3 в микрорайоне Подрезково на улице Мира.
Работы планируется завершить к 17:30
Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».
Музыкально-поэтический вечер прошел в клубе «Активное долголетие» в Дмитрове
Украина попросила пять европейских стран помочь с электроэнергией
Илон Маск пообещал разыгрывать по миллиону долларов ежемесячно
Спортсменка из Химок победила на всероссийском фестивале по водно-моторному спорту
Лучших подсадных уток для охоты выбрали в селе Орудьево под Дмитровом
Урок истории о Крымской войне прошел в школе «Флагман» в Химках
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте