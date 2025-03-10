Хирургический корпус больницы закрыли на капитальный ремонт в Лыткарине

Капитальный ремонт хирургического корпуса стартовал в Лыткаринской городской больнице. В связи с этим хирургическое и другие отделения временно переехали в помещения приемного отделения, расположенного в терапевтическом корпусе.

Для удобства пациентов администрация больницы предоставила подробную информацию о новом расположении отделений в терапевтическом корпусе по адресу: ул. Коммунистическая, дом № 63, корпус 1, правый торец здания.

На первом этаже находится приемное отделение и администрация, на втором — отделение травматологии, терапии и неврологии, третий отдали под отделения хирургии и урологии, на четвертом располагается отделение анестезиологии и реанимации, операционные блоки, а также гинекология.

Заместитель главного врача Евгений Безлепко рассказал, что, несмотря на переезд, приемное отделение продолжает работу в полном объеме и оказывает помощь как в экстренной, так и в плановой форме.

«Благодаря планировке новых помещений нам удалось улучшить организацию работы: разделить потоки пациентов, оборудовать противошоковую палату, а также создать смотровые кабинеты по профилям „хирургия“, „гинекология“ и „терапия“, что ранее сделать было невозможно», — добавил Евгений Безлепко.