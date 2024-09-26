Химпредприятие из Воскресенска поучаствовало во всероссийской неделе охраны труда

Филиал «Уралхим» в Воскресенске принял участие в IX Всероссийской неделе охраны труда, прошедшей в Сочи. Мероприятие собрало более восьми тысяч специалистов из различных регионов России и включало свыше 1,5 тысячи разнообразных мероприятий, таких как конференции, мастер-классы, круглые столы и отраслевые совещания.

В рамках форума были проведены сессии по охране труда с участием экспертов из крупных компаний и государственных учреждений. Основное внимание уделялось обсуждению передовых практик и изменений в законодательстве в области охраны труда.

«Участие в форуме дало возможность увидеть новые разработки в сфере охраны труда и промышленной безопасности, пообщаться с коллегами из других компаний и регионов и обменяться опытом. Можно узнать о новейших методах и подходах, используемых в индустрии, и адаптировать их для своего предприятия», — отметил Кирилл Мешков, руководитель службы по охране труда, промышленной безопасности филиала «Уралхим».

Участники форума имели возможность изучить вопросы применения современных подходов к охране труда, внедрения превентивной модели обеспечения безопасности на рабочих местах, а также обменяться производственными практиками. Это мероприятие стало важной платформой для обмена знаниями и опытом среди профессионалов отрасли.

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