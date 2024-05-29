Химкинский лесопарк благоустроят к сентябрю

Фото: Министерство благоустройства Московской области

Продолжается благоустройство Химкинского лесопарка. К сентябрю 2024 года излюбленное место отдыха гостей и жителей городского округа полностью преобразится.

«Химкинский лес имеет уникальную экосистему. На территории лесопарка имеются небольшие участки болот, его флора обширна и богата. Здесь произрастают ели, сосны, лиственницы, липы и другие растения. Поэтому территория требует особого, бережного подхода при благоустройстве», — рассказал министр благоустройства Московской области Михаил Хайкин.

В ведомстве пояснили, в ближайших планах обустроить с восточной стороны главную входную группу с пунктом охраны, а рядом построить автомобильную парковку.

Для юных посетителей создадут детскую площадку в экостиле среди лесного массива. Для любителей активного отдыха проложат освещенную лыжероллерную трассу, беговые и пешеходные маршруты.

Также приведут в порядок и существующую зону отдыха у родника — установят новый навес у источника Георгия Победоносца и памятный знак, гармонирующий с общей концепцией парка, а также восстановят лестницы и переход через ручей.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что в Подмосковье появятся новые лесопарки.

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