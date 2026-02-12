Химки» сыграют с МБА-МАИ в ¼ финала Кубка России

Баскетбольный клуб «Химки» из Подмосковья встретится на домашней арене с командой МБА-МАИ в первом матче ¼ финала Газпромбанк Кубка России. Это событие анонсировала пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области. Победитель пары выйдет в «Финал четырех» престижного турнира.

Первый матч между «Химками» и МБА-МАИ состоится 7 января в городе Химки, а ответная встреча пройдет 28 января в Москве. Соперник подмосковной команды — серьезный оппонент, выступающий в турнире более высокого уровня — Единой Лиге ВТБ.

«Химки» добрались до стадии ¼ финала, обыграв в предыдущем раунде «Динамо» из Грозного. В драматичном матче с исходом, решившимся на последней секунде, команда одержала победу со счетом 136:134.

За последние четыре года «Химки» уже дважды выходили в «Финал четырех», обыгрывая по ходу соревнования команды Единой Лиги ВТБ.

Место проведения: г.о. Химки, ул. Кирова, владение 27, Баскетбольный центр «Химки».

Дата и время: 7 января 2025 года, 19:00.

Соревнования проводятся в рамках федеральной программы «Спорт России».

