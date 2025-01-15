Химическое предприятие в Воскресенске поставило рекорд по выпуску продукции

Цех аммофоса № 1 филиала «Воскресенские минеральные удобрения» холдинга «Уралхим» установил рекорд по выпуску моноаммонийфосфата одной производственной цепочкой. Этот показатель составил 173 тонны в сутки.

Главный инженер предприятия Владимир Шведиков рассказал, что выпуск продукции филиала «ВМУ» увеличился на 15%. Этому производственному достижению способствовали проведенный капитальный ремонт и модернизации технологического оборудования. Шведиков добавил, что предприятие планирует зафиксировать и стабилизировать результаты, запустить в параллельный режим резервный кристаллизатор и дополнительную центрифугу, а также установить дополнительный рамный пресс-фильтр.

Кристаллическое водорастворимое удобрение филиал «ВМУ» начал производить в 2013 году. Оно является источником азота и фосфора для всех сельскохозяйственных культур, поэтому очень востребовано. Моноаммонийфосфат особенно эффективен в качестве подпитки растений на ранних стадиях развития и способствует формированию здоровой и развитой корневой системы.