Изменения в законодательстве, касающемся миграции, активно обсуждают на разных уровнях государственной власти. Эти нововведения учитывают как актуальные обстоятельства в стране, так и комплексные требования общества. Главное управление региональной безопасности Московской области представило список значительных изменений, которые ожидают граждан в ближайшем будущем.

Одно из них — ужесточение наказаний. Теперь организация незаконной миграции, если она осуществляется организованной группой или с целью совершения тяжких преступлений, будет квалифицироваться как особо тяжкое преступление. За это предусмотрено наказание вплоть до 15 лет лишения свободы или штраф в размере до пяти миллионов рублей. Лица, занимающиеся подделкой документов или фиктивной регистрацией иностранных граждан, могут столкнуться с лишением свободы на срок до шести лет.

Также будут учитываться отягчающие обстоятельства. Если преступление совершает лицо, находящееся на территории России незаконно, это будет учитываться как отягчающее обстоятельство при назначении наказания.

Кроме того, будет вестись блокировка сайтов. Интернет-ресурсы, предлагающие незаконные услуги для мигрантов, будут блокироваться без судебного разбирательства, что позволит быстро реагировать на такие угрозы.

Кроме того, Конституционный Суд России подтвердил, что сроки исковой давности по антикоррупционным делам не применяются. Это позволит прокуратуре обращать в доход государства имущество коррупционеров независимо от времени совершения преступления.

Власти Подмосковья поддерживают эти инициативы и будут работать над улучшением контроля за миграцией в регионе.