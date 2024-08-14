Гуманитарную помощь для жителей Курской области собрали в Мытищах

Жители Мытищ приняли активное участие в сборе гуманитарной помощи для Курска. Груз в ближайшие дни отправят в распределительный центр МЧС Курской области.

Одежду, постельное белье, средства гигиены и другие вещи первой необходимости собрали общими силами жители Мытищ.

«Мы узнали, что, в первую очередь, люди нуждаются в дизельных генераторах мощностью от 5 кВт. Также мы обратились в местное отделение партии „Единая Россия“, где получили список необходимых вещей, которые и приобрели. Работа в данном направлении будет продолжаться», — рассказала лидер сообщества «Нежный бизнес» в городском округе Мытищи Татьяна Яцкова.

Волонтеры молодежного центра «Импульс» продолжают сортировать и готовить к отправке собранные вещи. Команда уже несколько лет регулярно собирает гуманитарную помощь тем, кто в этом нуждается: лекарства, одежду, нескоропортящиеся продукты.

Принять участие в сборе грузов для Курска может любой желающий. Три пункта приема гуманитарной помощи работают в Мытищах:

«Импульс», режим работы: с 09.00 до 21.00;

«ДК Яуза», режим работы: с 09.00 до 21.00;

«Единая Россия», режим работы: по будням с 09.00 до 17.00

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