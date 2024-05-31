«Губернский лесопарк» в Чехове благоустроят к концу сентября

Продолжается масштабное благоустройство «Губернского лесопарка» в городском округе Чехов. Рабочие приступили к работам по санитарной очистке леса и подготовке к устройству дорожек.

«Площадь будущего «Губернского лесопарка» составит больше 52 гектаров. Пространство будут объединять пешеходные и веломаршруты, а зимой они будут выполнять функцию лыжной трассы. Всего в этом году запланировано открытие десяти лесопарков», — рассказал министр благоустройства Московской области Михаил Хайкин.

На территории парка появятся павильоны проката спортивного инвентаря, кафе, детская игровая площадка и веревочный парк, а для посетителей с домашними питомцами создадут специальную площадку для выгула.

Благоустройство планируют завершить до конца сентября этого года.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что в Подмосковье появятся новые лесопарки.

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