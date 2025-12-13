Губернский колледж в Серпухове стал призером всероссийского конкурса

Губернский колледж, единственный из всех округов Подмосковья, одержал победу во всероссийском конкурсе «Дорога памяти». Педагоги участвовали в онлайн мастер-классах и практикумах, а в результате создали детализированную wiki-статью об истории Серпухова в годы Великой Отечественной войны.

В состав команды вошли заместитель директора по воспитательной работе Е. В. Кузнецова, советник директора Т. А. Ключанских и студентки направления «Преподавание в начальных классах» Валерии Полниковой. Они рассказали об истории Серпухова в военное время благодаря созданной статье.

Победа имеет для Губернского колледжа особое значение: работа станет частью масштабной виртуальной карты России, которая сохранит историю Великой Отечественной войны для будущих поколений.

Отметим, конкурс «Дорога памяти» — проект в рамках национального проекта «Молодежь и дети», федерального проекта «Мы вместе» при поддержке Министерства просвещения России. Его проводят для военно-патриотического воспитания и развития цифровых навыков у молодежи. Ресурс призван объединить страну и отобразить исторические места, посвященные Великой Отечественной войне и другим военным конфликтам.