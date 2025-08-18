Грузовые контейнеры проверили в деревне Кузьмино-Фильчаково в Чехове

Заместитель главы Чехова Елена Татарчук проинспектировала контейнерную площадку в деревне Кузьмино-Фильчаково, где ранее выявили нарушения и выдали предостережения арендатору. Она также напомнила, что новые правила размещения транспортных емкостей на территории Московской области вступили в силу в начале июля текущего года.