Грузовые контейнеры проверили в деревне Кузьмино-Фильчаково в Чехове

Заместитель главы Чехова Елена Татарчук проинспектировала контейнерную площадку в деревне Кузьмино-Фильчаково, где ранее выявили нарушения и выдали предостережения арендатору. Она также напомнила, что новые правила размещения транспортных емкостей на территории Московской области вступили в силу в начале июля текущего года.
По постановлению губернатора контейнерные площадки должны соответствовать нескольким требованиям: наличие твердого покрытия, ограждения, охраны, ливневой канализации, договора на вывоз коммунальных отходов, камер, подключенных к системе «Безопасный регион» и так далее.
При повторном выезде экспертной комиссии на объект установили, что все недочеты устранили в установленный срок: площадку привели к стандарту, оформили договор на вывоз твердых коммунальных отходов, подключили камеры видеонаблюдения к системе «Безопасный регион».
