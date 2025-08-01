Гребцы из Шатуры победили на чемпионате и первенстве Московской области

В Бронницах прошли чемпионат и первенство Московской области среди участников до 13 лет по гребле на байдарках и каноэ. Воспитанники спортивной школы муниципального округа Шатура выиграли золото и серебро.

Участники преодолевали дистанции 200 и 500 метров. Более опытные гребцы сражались за титул регионального чемпиона на дистанции один километр.

Байдарочник Степан Белов из Шатуры выиграл золотую медаль на дистанции 500 метров и серебряную на дистанции один километр. Его коллега по спортшколе, каноист Егор Ермачков, стал лучшим на дистанции 500 метров и завоевал серебро на дистанции 200 метров.

Высокие результаты и у юных спортсменов. Елена Шаршова получила две серебряные награды на каноэ-одиночке, Кирилл Кулешов вместе с партнером из города Пушкино дважды выиграли серебро на каноэ-двойке на дистанциях 200 и 500 метров. Успешно дебютировала и байдарочница Настасья Рыбакова, девушка заняла пятое и шестое места в финале А после года занятий.

Денис Уляпин и Егор Ермачков в состязаниях против старших соперников заняли призовые места. Спортсмены стали третьими на дистанции 200 метров на каноэ-двойке. Алина Кузнецова выиграла бронзовую медаль на дистанции 200 метров на каноэ-одиночке.

Готовила спортсменов к соревнованиям семья тренеров Таканаевых.

Теперь гребцы из Шатуры сразятся за призовые места на всероссийских соревнованиях.