Границу территории археологических раскопок утвердили под Можайском

Фото: Главное управление культурного наследия Московской области

Главное управление культурного наследия Московской области утвердило границу территории объекта археологического наследия «Стоянка „Ягодино-1“, мезолит — начало бронзового века» в Можайском городском округе. Решение оградить этот объект приняли после раскопок.

Как пояснили в ведомстве, археологи обнаружили каменные орудия времен мезолита — раннего бронзового века. Изучения этого объекта позволит узнать историю заселения и хозяйственного освоения территории Русской равнины в дописьменную эпоху.

Границы территории позволят обеспечить сохранность объекта археологического наследия.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

Свыше 35 соглашений на 160 млрд рублей. Зампред правительства Подмосковья Зиновьева — о результатах ПМЭФ

Вежливые люди на борту. Как в США отреагировали на визит «Адмирала Горшкова» на Кубу

Борьба за человеческий капитал. Какие задачи стоят по развитию городской среды в России

Импортозамещение, автопром и цифровизация. Главные направления развития Подмосковья обозначили на ПМЭФ

Правительство Москвы подписало соглашения для финансовой поддержки промышленных компаний

Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте