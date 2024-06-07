Границу территории археологических раскопок утвердили под Можайском

Главное управление культурного наследия Московской области утвердило границу территории объекта археологического наследия «Стоянка „Ягодино-1“, мезолит — начало бронзового века» в Можайском городском округе. Решение оградить этот объект приняли после раскопок.
Как пояснили в ведомстве, археологи обнаружили каменные орудия времен мезолита — раннего бронзового века. Изучения этого объекта позволит узнать историю заселения и хозяйственного освоения территории Русской равнины в дописьменную эпоху.
Границы территории позволят обеспечить сохранность объекта археологического наследия.