График работы расчетного центра Подмосковья изменится 11 и 12 июня

Текущая рабочая неделя будет короткой в связи с Днем России, который отмечают 12 июня. Единый расчетный центр Подмосковья сообщил об изменениях в графике работы.

В четверг, 11 июня, клиентские офисы закроют на час раньше обычного, а 12 и 14 июня они не будут работать.

Сотрудники учреждения 13 июня будут вести прием в большинстве офисов, а также в некоторых отделениях МФЦ и при помощи видеоинфоматов. График доступен по ссылке.

Онлайн-сервисы центра работают каждый день. Автоматический помощник на сайте отвечает круглосуточно, а оператор — с 08:00 до 22:00.

Контактный центр по номеру телефона 8 499 444-01-00 доступен с 08:00 до 22:00.

Личный кабинет и мобильное приложение «МосОблЕИРЦ Онлайн» работают с 06:00 до 23:00.