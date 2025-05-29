График работы мобильного офиса расчетного центра опубликовали в Подмосковье

Жители Московской области могут воспользоваться услугами мобильного офиса Единого расчетного центра. С его помощью можно передать показания приборов учета и получить консультацию специалистов.

В передвижном офисе также оформляют копии финансово-лицевых счетов, справки об отсутствии задолженности, выдают дубликаты платежных документов, а также принимают безналичную оплату коммунальных услуг.

В июне мобильная служба будет работать по следующему графику: