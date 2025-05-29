График работы мобильного офиса расчетного центра опубликовали в Подмосковье
Жители Московской области могут воспользоваться услугами мобильного офиса Единого расчетного центра. С его помощью можно передать показания приборов учета и получить консультацию специалистов.
В передвижном офисе также оформляют копии финансово-лицевых счетов, справки об отсутствии задолженности, выдают дубликаты платежных документов, а также принимают безналичную оплату коммунальных услуг.
В июне мобильная служба будет работать по следующему графику:
- село Кудиново — 4 июня;
- деревня Тимохово — 5 июня;
- поселок Мечниково — 6 июня;
- поселок Всеволодово — 9 июня;
- поселок Загорские Дали — 10 июня;
- село Новопетровское — 11 июня;
- поселок Фосфоритный — 16 и 26 июня;
- Дубна — 17 июня;
- поселок Володарского — 18 июня;
- Сергиев Посад — 19 июня;
- поселок Мостовик — 20 июня;
- микрорайон Растуново в Домодедове — 23 июня;
- село Вельяминово — 24 июня;
- микрорайон 1 мая в Балашихе — 25 июня;
- поселок Биокомбината — 27 июня;
- село Немчиновка — 30 июня.
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