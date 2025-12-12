График поездов Савеловского и Белорусского направлений МЖД изменят с 12 декабря

Пассажирам, которые пользуются пригородными поездами первой линии Московских центральных диаметров, Савеловского и Белорусского направлений, в ближайшие выходные следует внимательнее отнестись к планированию поездок. Расписание изменят в связи с плановыми техническими работами.

С вечера пятницы, 12 декабря, и до утра воскресенья, 14 декабря, график скорректируют на фоне обновления контактной сети на участке от стации Кунцевская до платформы Фили.

С 23:00 до 6:00 с пятницы на субботу и с субботы на воскресенье второй путь в сторону Лобни будет полностью закрыт на отрезке от станции Кунцевская до Белорусского вокзала.

В этот период поезда от Славянского бульвара до Беговой переведут на первый путь, по которому обычно следуют составы в сторону Одинцова.

Из-за этих ограничений интервалы движения на Белорусском направлении в ночное время существенно увеличатся — до одного часа, а некоторые поезда проедут без остановок через станции Баковка, Сетунь и Тестовская.

На Савеловском направлении интервалы продлят до 30 минут.

Всех, кто планирует поездки в эти дни, просят заранее уточнять актуальное расписание в мобильном приложении Центральной пригородной пассажирской компании или на официальном сайте, чтобы избежать неудобств.