График поездов на МЦД-3 и Казанском направлении МЖД изменится 29 и 30 ноября

Ремонт путей проведут на Казанском вокзале 29 и 30 ноября. На этом фоне изменится расписание поездов на МЦД-3 и Казанском направлении. В эти дни будут закрыты 3-й и 4-й главные пути.

С начала движения до 07:30 29 ноября поезда по диаметру ходить не будут. Пассажиры смогут пользоваться маршрутами дальнего пригорода, которые отправляются и прибывают на Казанский вокзал, а также на станции Быково, Перово, Выхино и Люберцы-1. Часть электричек будет курсировать только до Перово, Быково и Люберец-1, при этом, интервалы движения местами увеличатся до 30 минут.

С 07:30 до 12:30 29 ноября поезда будут идти как по диаметру, так и до вокзала, но интервалы частично увеличатся до 10–15 минут, а с 12:30 до 17:30 поезда не будут прибывать на Казанский вокзал и отправляться с него — движение сохранится только по диаметру с интервалом около десяти минут.