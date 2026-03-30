График мобильного офиса расчетного центра на апрель опубликовали в Подмосковье
В апреле мобильный офис Единого расчетного центра Подмосковья совершит рабочие поездки по двум десяткам населенных пунктов. Жители отдаленных районов смогу получить необходимые жилищно-коммунальные услуги без визита в клиентские службы.
В передвижном офисе можно передать показания приборов учета, получить консультации по любым вопросам начислений, а также копии финансово-лицевых счетов, справки об отсутствии задолженности и дубликаты платежных документов.
Кроме того, на месте можно безналичным способом оплатить счета за коммунальные услуги.
График работы передвижного офиса составили с учетом пожеланий жителей.
Актуальное расписание выглядит так:
- 1 апреля (вторник)
Балашиха, мкр. 1 мая, д. 25
с 9:30 до 16:30;
- 2 апреля (среда)
Дубна, пл. Космонавтов, д. 1
с 10:30 до 15:00;
- 3 апреля (четверг)
Люберцы, ул. Камова, 11/5
с 9:30 до 16:00;
- 6 апреля (воскресенье)
Богородский, с. Кудиново, ул. Центральная, д. 16
с 10:00 до 15:30;
- 7 апреля (понедельник)
Электросталь, п. Всеволодово, мкр. Центральный, д. 14, стр. 1 (слева от Почты России)
с 10:30 до 15:30;
- 8 апреля (вторник)
Сергиев Посад, п. Загорские Дали, возле д. 7А
с 11:00 до 15:00;
- 9 апреля (среда)
Домодедово, мкр. Растуново, ул. Заря, д. 26
с 10:00 до 16:00;
- 10 апреля (четверг)
Ленинский, п. Володарского, ул. Центральная, д. 22
с 9:30 до 16:00;
- 13 апреля (воскресенье)
Красногорск, п. Мечниково, д. 22
с 10:30 до 15:00;
- 14 апреля (понедельник)
Сергиев Посад, Мостовик, ул. Первомайская, д. 2, возле Дома культуры
с 11:00 до 15:00;
- 15 апреля (вторник)
Истра, с. Новопетровское, ул. Полевая, д. 1А, у здания Администрации
с 11:00 до 14:30;
- 16 апреля (среда)
Ступино, п. Михнево, ул. Московская, д. 5
с 10:30 до 15:00;
- 17 апреля (четверг)
Люберцы, ул. Камова, д. 11/5
с 9:30 до 16:00;
- 20 апреля (воскресенье)
Воскресенск, п. Фосфоритный, ул. Зайцева, д. 22
с 10:30 до 15:30;
- 21 апреля (понедельник)
Сергиев Посад, п. НИИРП, площадь перед проходной
с 10:30 до 15:00;
- 22 апреля (вторник)
Талдом, п. Вербилки, ул. Забырина, д. 4
с 11:00 до 15:00;
- 23 апреля (среда)
Балашиха, мкр. 1 мая, д. 25
с 9:30 до 16:00;
- 24 апреля (четверг)
г. Видное, Южный бульвар, д. 5, ЖК «Южная Битца»
с 9:30 до 16:00;
- 27 апреля (воскресенье)
Люберцы, ул. Камова, 11/5
с 9:30 до 16:00;
- 28 апреля (понедельник)
Лосино-Петровский, п. Биокомбината, д. 3, на парковке у здания МФЦ
с 10:00 до 15:00;
- 29 апреля (вторник)
Домодедово, с. Добрыниха, д. 7, подъезд 1
с 10:00 до 16:00;
- 30 апреля (среда)
Люберцы, п. Красково, Егорьевское шоссе, д. 4 стр. 2
с 9:30 до 16:30.